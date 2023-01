Calcio: Zinzi (Lega), interrogazione a Piantedosi su scontri Paganese-Casertana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non permetteremo che si spengano i riflettori su quanto accaduto nella giornata di ieri prima del derby Paganese-Casertana. L'agguato teso ai tifosi rossoblù non solo ha rovinato una giornata di sano sport, ma ha anche messo in pericolo famiglie e cittadini. Vogliamo sia fatta piena luce su quanto accaduto. Al Ministro Piantedosi chiediamo prima quali iniziative urgenti intenda adottare per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell'agguato incendiario, anche ai fini del risarcimento dei danni cagionati, e poi quali interventi intenda porre in essere per evitare che simili episodi possano ripetersi". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri prima della partita Paganese-Casertana, gara della serie D di calcio. (Com)