Calcio: scontri tra tifosi Paganese-Casertana. Cangiano (Fd'I) presenta interrogazione parlamentare

- Questa mattina, il parlamentare casertano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui violenti scontri tra le tifoserie di Paganese e Casertana, che si sono verificati nel pomeriggio di ieri per le strade di Pagani (Salerno). "Quanto successo ieri – ha affermato Cangiano - poco prima dell'incontro del campionato di serie D tra Paganese e Casertana, è di una gravità inaudita. Scene da vera guerriglia urbana con un pullman dei tifosi ospiti dato alle fiamme e danni ad un negozio e ad una abitazione privata. Insomma, si è sfiorata una tragedia. La rivalità tra le due tifoserie è nota, al punto che si potrebbe ritenere che gli scontri fossero previsti. Già nel 2016, infatti, si sono registrati violenti tafferugli che hanno portato alcuni supporter delle due squadre a processo. Le modalità che hanno caratterizzato gli scontri di ieri lasciano pensare che si sia trattato di un vero e proprio agguato; dare alle fiamme un pullman e far diventare le strade di una città un campo di battaglia è grave, soprattutto se si considera che a partecipare alla manifestazione sportiva c'erano intere famiglie con bambini. Per tutti questi motivi, ho presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi nella quale chiedo quali iniziative si stanno mettendo in campo per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo e per prevenirli e se si intenda adottare le opportune iniziative al fine di accertare le eventuali responsabilità dell'inefficiente organizzazione in termini di sicurezza pubblica", ha concluso Cangiano. (ren)