Campania: prevista alle 15.00 la riapertura della SS7 in provincia di Avellino

23 luglio 2021

- !È prevista per il primo pomeriggio, intorno alle 15.00, la riapertura della tratta della SS7 “Appia” Ofantina interrotta a causa di una frana a Cassano Irpino (Avellino). I tecnici del Mit hanno lavorato in costante contatto con Anas, per permettere la viabilità dell’area: oggi sarà istituito, in via provvisoria, un restringimento della carreggiata, con il doppio senso di circolazione. Contestualmente Anas ha avviato anche la prima fase dell'intervento definitivo di messa in sicurezza dell'area, che proseguirà senza particolari disagi alla circolazione. Proseguono inoltre, alacremente, anche le attività per lo sgombero della neve e la pulizia del piano viabile. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha seguito con attenzione la vicenda, ha espresso soddisfazione". Lo ha precisato una nota del Mit. (ren)