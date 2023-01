© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Convegno "Quali politiche per la coesione territoriale nel contesto della desertificazione bancaria", organizzato da First Cisl Campania. Intervengono, tra gli altri, l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello e il presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino. Napoli, Starhotel Terminus, piazza Garibaldi (ore 10.00). (segue) (ren)