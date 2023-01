Mafia: furto a bene confiscato Ferraioli. Costa (M5s), istituzioni tutelino beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza ai gestori del bene confiscato 'Masseria Ferraioli' di Afragola oggetto, nella notte tra domenica e lunedì scorso, di furti di materiali che servivano per la ristrutturazione della struttura. In questi anni molte associazioni si sono prese carico di questi beni, trasformandoli da covi di camorra a luoghi di bellezza, con un valore sociale altissimo e con un forte impatto sui territori dove insistono. Questi presidi di legalità sono oggi fondamentali e lo Stato ha il dovere di tutelare tutti coloro che se ne prendono cura. Queste strutture rappresentano una vittoria nei confronti della camorra e offrono nuove opportunità ai territori, in termini ambientali, lavorativi e sociali". Così il vice presidente della Camera, Sergio Costa del Movimento 5 stelle. (ren)