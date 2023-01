Maltempo: Mit segue interventi di messa in sicurezza, dossier su Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha seguito con attenzione tutti gli eventi connessi al maltempo di questi giorni, in particolare quanto accaduto sulla SS7 Appia Ofantina nell'avellinese. I tecnici del Mit - dicono fonti del ministero - sono in costante contatto con Anas, che sta lavorando alacremente per ultimare il primo intervento di messa in sicurezza dell'area e restituire la viabilità a doppio senso di circolazione, in modalità di cantiere, già a partire da lunedì prossimo, 23 gennaio - nonostante le previsioni meteorologiche di neve - in anticipo rispetto ai tempi inizialmente stimati. Contestualmente Anas sta lavorando anche al successivo intervento definitivo di messa in sicurezza del fronte che è già in corso di progettazione e che verrà avviato in tempi celeri.(Rin)