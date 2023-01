Campania: Zinzi (Lega) su brucellosi, commissariamento sanità animale non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fallimento del piano regionale di eradicazione della brucellosi in Campania è nei dati. Gli allevatori bufalini casertani da oltre un anno combattono per difendere le proprie aziende e il patrimonio zootecnico di Terra di Lavoro. L'aumento del numero di aziende con capi positivi e di animali mandati al macello è un fatto di cui non si può non tenere conto. Chiederemo subito al Governo il commissariamento della Sanità animale in Campania". Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, che questa mattina ha partecipato alla sesta edizione degli stati generali in difesa del patrimonio bufalino a Cancello Arnone, in provincia di Caserta. (Rin)