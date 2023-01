Piemonte: Nettis (Confesercenti), sciopero benzinai per smascherare diffamazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà quello che vuole imporci il governo, ma un altro il cartello che noi benzinai esporremo sugli impianti in occasione del nostro sciopero: poche cifre per spiegare perché chiudiamo e per dire no alla campagna diffamatoria di cui siamo bersagli. Lo ha annunciato in una nota stampa Enzo Nettis, presidente di Faib-Confesercenti, spiegando le ragioni della protesta dei benzinai che inizierà domani anche in Piemonte. "Con il nostro cartello – ha spiegato Nettis – ci rivolgiamo soprattutto ai consumatori, i quali devono sapere che non siamo noi gli speculatori. Su 20 euro di benzina erogata, ai benzinai vanno 38 centesimi lordi, pari al 2 per cento del prezzo totale, circa 3,5 centesimi al litro. Non sono i benzinai a stabilire il prezzo e gli aumenti dei carburanti, ma le compagnie petrolifere. (segue) (Rpi)