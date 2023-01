Napoli: de Magistris, stazioni metro chiuse nonostante il gelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sconcertante la decisione dell'assessore al welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese di non autorizzare l'apertura notturna delle stazioni della metropolitana per i senza tetto in queste giornate molto fredde. Si adducono addirittura motivi economici, quando invero le casse del Comune hanno nutrite risorse ma si spende e spande per cose davvero assai opinabili". Lo ha affermato Luigi de Magistris. "Si aggiunga poi che la nostra amministrazione ha lasciato in eredità una gestione efficace e trasparente delle politiche sociali ed anche 20 milioni di euro tra fondi per i buoni spesa, utenze, taxi e libri somme di cui si sono perse le tracce. Eppure sino ad ottobre del 2021 la gestione della fase pandemica era stata gestita, anche in collaborazione con le associazioni della città, in maniera impeccabile", ha proseguito l'ex sindaco di Napoli. "Forse i fragili non sono una priorità per la nuova amministrazione che è distratta a fare altro invece che a pensare ai bisogni della popolazione", ha concluso de Magistris. (ren)