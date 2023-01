Napoli: giovedì al Teatro Trianon Viviani il Giorno della Memoria e conclusione del progetto Criticamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 26 gennaio dalle ore 9.30 presso il Teatro Trianon di Napoli, come ogni anno la Fondazione Valenzi celebra il Giorno della Memoria e la conclusione del progetto #CriticaMente, finanziato dalla Regione Campania nell'ambito delle azioni Accompagnamento di Scuola Viva, che ha visto il coinvolgimento di decine di scuole della Regione Campania e che ha avuto come focus la lotta alle discriminazioni e ai linguaggi di odio sui social network. . All'incontro parteciperanno oltre ai rappresentanti della Fondazione Valenzi e agli operatori del progetto #CriticaMente, Roberto Modiano della Comunità ebraica di Napoli, i rappresentanti dell'Osservatorio Giovani dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e personalità del mondo dello spettacolo, in particolare l'attore Patrizio Rispo e il musicista Andrea Tartaglia.(ren)