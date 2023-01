Fisco: Leo, entro marzo pronta legge delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge delega sarà pronta entro marzo. Terremo sicuramente qualcosa della legge fatta dal governo Draghi, ma in sostanza vogliamo suddividerla in quattro punti. La prima parte riguarderà i principi generali della delega, rispetto al diritto interno e al diritto internazionale, al quale il nostro ordinamento deve ispirarsi, e nel contempo intervenire sulle lacunosità e le incertezze che provengono dalle norme. Poi avremo una parte dedicata ai tributi indiretti con delle norme specifiche che interverranno su IRPEF, IRES, IVA, senza dimenticare i tributi degli enti locali e le accise. Vogliamo una razionalizzazione totale. Una parte importante di cui non c'è traccia nei provvedimenti precedenti è quella dei procedimenti. Dobbiamo semplificare i procedimenti dichiarativi a carico dei contribuenti poiché sono troppe le scadenze a cui devono far fronte e vanno semplificate, inoltre si deve intervenire sull'accertamento, semplificando le regole del contraddittorio e dell'autotutela, oltre al sistema sanzionatorio. Infine bisogna intervenire anche sul contenzioso, rivisto con la legge 130 ma gli interventi previsti non sono ancora sufficienti, molto si deve ancora fare. L'ultima parte della delega sarà rappresentata dai testi unici, con il direttore dell'Agenzia delle Entrate stiamo lavorando ad una rivisitazione di tutti i testi". Lo ha detto Maurizio Leo, Vice ministro dell'economia e delle Finanze intervenuto al 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili in svolgimento a Milano. (Ren)