Cultura: Diocesi di Aversa, al via la V edizione del Concorso Artistico-Letterario "Antonio Rosmini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte la V Edizione del Concorso Artistico-Letterario "Antonio Rosmini", promosso dalla Consulta della Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa e dall'Associazione "Amici di San Francesco". Anche quest'anno il Premio si fregia del patrocinio del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa ed è aperto a studenti, docenti, personale amministrativo, artisti, associazioni culturali, professionisti ed appassionati. La partecipazione al Premio Rosmini è gratuita. Ciascun partecipante potrà concorrere, anche con più elaborati, alle sei sezioni concorsuali del 2023: A. Poesia in lingua italiana, B. Opera figurativa, C. Narrativa, D. Racconto breve, E. Giornalismo e saggistica. Tutte le opere dovranno essere presentate – si legge all'art. IV del Bando – entro e non oltre le ore 12.00 del 21 Maggio 2023. Le opere edite ed inedite dovranno essere inviate, tramite posta, all'indirizzo Strada Santa Maria a Piazza N. 49 - 81031 Aversa (all'attenzione di "Consulta della Pastorale Universitaria – Premio Rosmini") ed in formato PDF, tramite e-mail, all'indirizzo mail conpasunicomunicazioni@gmail.com (oggetto: Concorso Artistico Letterario Antonio Rosmini 2023). Per maggiori informazioni e per chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla V Edizione del Concorso Artistico-Letterario "Antonio Rosmini" è possibile contattare la Segreteria organizzativa conpasunicomunicazioni@gmail.com e/o consultare il Bando del Premio e la relativa modulistica.(Ren)