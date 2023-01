Ischia: De Luca, mio giudizio su decreto è negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia valutazione sull'approvazione del decreto Ischia è francamente negativa". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta facebook del venerdì. "Al di là delle chiacchiere - ha aggiunto - di concreto abbiamo solo questo: 2 milioni di euro stanziati immediatamente dopo la frana dal Governo, 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania. Le altre risorse stanziate sulla carta sono del tutto insufficienti sia per risarcire il danno subito dai cittadini e dalle imprese di Ischia, sia per avviare un lavoro serio di messa in sicurezza del territorio. Mi auguro che nelle prossime settimane sia possibile ragionare più nel merito e avere altre risorse a disposizione dei nostri cittadini di Ischia". (Ren)