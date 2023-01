Governo: De Luca, continua a bloccare i fondi di sviluppo e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare francamente scandaloso il dato che riguarda il permanere del blocco nell'erogazione, da parte del Governo nazionale, di oltre 20 miliardi di euro destinati alle Regioni del Sud. Sono i cosiddetti Fondi sviluppo e coesione e alla Regione Campania spettano 5,7 miliardi di euro". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "E' incredibile - ha spiegato De Luca - queste risorse ci sono ma non vengono attribuite formalmente. L'idea che hanno in testa esponenti del Governo nazionale è quella di utilizzare risorse destinate per l'80% al Sud per redistribuirle su tutto il Paese. Questo sarebbe intollerabile per le Regioni del Sud, che devono stanziare centinaia di milioni di euro di cofinanziamento per ottenere i fondi europei. Lo scorso anno abbiamo utilizzato 500 milioni del fondo sviluppo e coesione nazionale per cofinanziare i fondi europei. Il risultato è che veniamo privati di 5,7 miliardi di euro che potremmo investire tranquillamente in opere pubbliche, in sostegno alle imprese e alle famiglie" (Ren)