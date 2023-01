Torino: Appendino (M5s), su Olimpiadi sempre sostenuto principio bontà riutilizzo impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In merito alle Olimpiadi del 2026, l'Amministrazione torinese guidata dal Movimento 5 Stelle ha sostenuto sin dal principio la bontà del riutilizzo degli impianti esistenti come modello di grande evento, prima con il dossier di candidatura di Torino presentato al Coni nel 2018 e poi con le missive ufficiali inviate agli organi competenti cofirmate con i presidenti Chiamparino e Cirio nelle quali si mettevano a disposizione gli impianti, tra cui l'Oval. Lo ha affermato in una nota stampa la deputata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino commentando l'ipotesi sempre più probabile del coinvolgimento di Torino nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026.