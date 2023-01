Campania: direzione nazionale Europa Verde nomina nuovi commissari regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione nazionale di Europa Verde, nella sua ultima riunione, ha deciso in maniera unanime di nominare commissari della Federazione regionale della Campania Angelo Bonelli, portavoce nazionale e deputato, Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti, Co-portavoce uscenti della Campania. Tale nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni di Zabatta e Peretti come atto politico utile ad aprire una nuova fase per la riorganizzazione e il rafforzamento del partito in regione. I Commissari avranno la rappresentanza politica e il compito di far svolgere l'assemblea regionale, per il rinnovo degli organi statutari. I Commissari avranno, inoltre, il compito di coordinare le prossime amministrative in Campania insieme alle realtà locali in base alla linea politica del partito.(Ren)