Torino: Appendino (M5s), su Olimpiadi sempre sostenuto principio bontà riutilizzo impianti (2)

- "Nelle valutazioni dei rischi e delle opportunità era anche stata soppesata la possibilità di ritardi e di aumenti spropositati dei costi, come poi accaduto nelle più recenti edizioni. Questi rischi sono emersi anche oggi e, ancora una volta, stanno diventando realtà per chi si è assunto l'onere organizzativo. Riutilizzare l’Oval, allo stato attuale, rappresenterebbe un, opportunità sia per Torino sia per l'Italia e contribuirebbe a un sensibile contenimento dei costi per il comitato organizzatore e per il Paese", ha concluso Appendino. (Rpi)