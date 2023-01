Governo: Conticelli (Pd), riconoscimento giuridico feto è mancanza rispetto per donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attribuire personalità giuridica, ossia dignità di individuo, ad una vita non ancora formata, è un mero escamotage per limitare invece la dignità e la libertà di scelta sul proprio corpo della donna, che nel concepimento è persona dal punto di vista giuridico ed etico e non mero contenitore. Se si vuole difendere la vita nascente si potenzino piuttosto i servizi, a partire dai consultori, che sono i luoghi deputati a tutelare la salute riproduttiva delle donne e degli uomini, attraverso la genitorialità consapevole e la contraccezione. Non passeranno facili scorciatoie per depotenziare la legge 194, che è una norma a tutela costituzionale. Non lo dimentichi la presidente Meloni, che se lei occupa quel ruolo è grazie alle battaglie femministe. Cerchi di mantenere la dignità di quelle conquiste", ha concluso Conticelli. (Rpi)