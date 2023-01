Imprese: 100 milioni da Intesa Sanpaolo per i danni del maltempo nel Centro-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla situazione di emergenza che si è venuta a creare a seguito dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni che ha causato rilevanti danni al territorio del Centro-Sud, Intesa Sanpaolo stanzia un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese del mondo agricolo colpite. In particolar modo il sostegno è rivolto ai territori delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Inoltre, Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale mutui per le aziende che lo richiedessero e finanziamenti a 5 anni con due anni di preammortamento a condizioni agevolate. Gli interventi sono attivabili in modo veloce con una semplice autodichiarazione del cliente. Intesa Sanpaolo mette a disposizione le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente informazioni ed assistenza insieme agli specialisti e ai punti operativi dedicati della nuova Direzione Agribusiness. Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo ha dichiarato: “Alla luce della situazione di emergenza che ha colpito molte regioni del nostro Paese, abbiamo deciso di intervenire con 100 milioni di euro di plafond per garantire il necessario supporto finanziario utile a tornare rapidamente alla normalità. Un intervento concreto e tempestivo per realtà fondanti dell’eccellenza di questi territori legate all’agricoltura, allevamento, olivicoltura, viticoltura, floricoltura e settore agrituristico”.(Com)