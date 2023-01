Cultura: Reggia di Caserta, al via le celebrazioni vanvitelliane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni vanvitelliane saranno anche occasione per due importanti iniziative di rilievo nazionale: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato emetterà monete, in oro e in argento, dedicate all'evento; verrà realizzato un volume speciale dedicato alla Reggia di Caserta per la collana "Palazzi d'Italia" della Treccani.Oggi, intanto, per l'occasione, lo Scalone reale della Reggia di Caserta è tornato a risuonare di musiche per archi e fiati. In epoca borbonica, infatti, musicisti nascosti nella doppia volta ellittica che copre l'immenso scalone accoglievano trionfalmente il corteo reale. L'ingegnosa "cassa armonica" creata dall'architetto a supporto della visione unitaria delle arti nella quale far fondere ingegneria, architettura, pittura, scultura e musica, grazie al nuovo sofisticato impianto audio che riproduce la studiata selezione di brani di artisti settecenteschi, consente al visitatore di rivivere le suggestive atmosfere dell'epoca. "L'impegno maggiore per la Reggia di Caserta - ha detto il direttore Tiziana Maffei - è valorizzare il Complesso vanvitelliano, la sua struttura e i suoi spazi, in tutte le possibili sfaccettature e componenti. Grazie al piano commissariale, con l'assegnazione degli ambienti dismessi da altre Istituzioni, e al riconoscimento di Museo autonomo possiamo operare concretamente per rileggere il segno e il pensiero di Vanvitelli e riconoscere i valori di una committenza visionaria per restituire la complessità culturale di questa straordinaria opera. Per noi il 2023 è l'anno per completare e proseguire interventi importanti di restauro e adeguamento funzionale di luoghi chiave del complesso, dalla Grande Galleria, al Teatro, alla scala elicoidale, alle sale di rappresentanza. Un'operazione impegnativa ma necessaria per superare e rimuovere la fase di trasformazioni e destinazioni inopportune e poco rispettose della grandiosità del manufatto riconsegnando all'opera del Maestro la sua vera Meraviglia. Come istituto di cultura, grande attrattore internazionale, promuoviamo la condivisione del sapere, siamo portavoce e sostenitori di un ampio progetto che possa valorizzare anche altre istituzioni sul territorio italiano. Il genio di Vanvitelli e la sua eredità vanno ben oltre l'immaginario collettivo. Proveremo in questo lavoro comune a dare a ciò l'evidenza che merita". Le celebrazioni saranno comunicate anche attraverso l'identità visiva coordinata, ideata con il Dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. (Ren)