Cultura: Sangiuliano alla Reggia di Caserta, Vanvitelli gigante assoluto

- "Vanvitelli gigante assoluto, un architetto che ha lasciato segni tangibili nella storia dell'arte. La bellezza delle sue opere la rintracciamo in luoghi come questo. Tornare alla Reggia di Caserta è sempre una emozione, ogni volta si scoprono cose nuove". Così in un tweet il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano oggi alla Reggia di Caserta per la presentazione del programma delle celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Il progetto "Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023" è stato realizzato in un'ottica di cooperazione inter-istituzionale mediante l'attivazione di processi di rete, quale iniziativa corale, collettiva, territoriale e nazionale. (Ren)