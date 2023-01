Università: economia circolare, meeting internazionale alla Parthenope di Napoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Docenti e ricercatori internazionali sono stati accolti dall’Università Parthenope di Napoli in occasione del meeting del Progetto ExPliCit – “Exploring Plausible Circular Futures”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie Actions - MSCA-SE-2022. Progetto di cui l’Ateneo è coordinatore. Partner accademici sono le Università di Catania (UniCT), The University of Sheffield (USFD), Universidad de Sevilla (USE), Universidad de Vigo (UViGO), partner industriali sono: Academy of Business in Society (ABIS) (Belgio), FederConsumatori, Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (FAEL) (Spagna), Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle piccole imprese – Campania Nord (CNA), Revertia Reusing and Recycling SL (Spagna). Obiettivo del Progetto ExPliCit è quello di riproporre una nuova prospettiva di Economia Circolare, incorporando dimensioni normative, politiche e sociali che guardano a possibili futuri sviluppi. A tal fine il progetto prevede di analizzare le implicazioni economiche, ambientali e sociali di tal diversi scenari sull'organizzazione dei network produttivi e distributivi, coinvolgendo un'ampia platea di stakeholder. Il progetto si svolge mediante attività di ricerca, di scambio di conoscenze e di trasferimento tecnologico tra mondo accademico e industriale. Un tema di grande attualità, quello dell’economia circolare, la cui effettiva realizzazione richiede, secondo gli analisti, investimenti per 4,5 mila miliardi entro il 2030 in Europa. In Italia, secondo Agenda Digitale, l’Economia Circolare riguarda 519mila persone e vale 3,5 miliardi di euro di Pil, valore superiore al valore medio europeo (2,2 miliardi di euro). Nel corso dell’iniziativa, organizzata dal prof. Renato Passaro (Responsabile scientifico del Progetto ExPliCit e del WP2 - Upn) e dal prof. Andrea Genovese (Coordinatore del progetto - Usfd), con il supporto della dott.ssa Giovanna Apice (Project Administrator – Ufficio Progetti di Ricerca Comunitaria ed Internazionale - Upn) sono state presentate e discusse le modalità operative dello svolgimento dei programmi di scambio dei ricercatori in ambito Ue con il contributo della dott.ssa Francesca Pierantozzi, Project Officer della Commissione Europe. Nel corso del suo saluto di benvenuto, il Rettore dell’Università Parthenope, prof. Antonio Garofalo è intervenuto evidenziando la necessità di trasferire i contenuti delle attività di ricerca sull’Economia Circolare in programmi didattici e di formazione per le nuove generazioni.(Ren)