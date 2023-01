Cultura: Reggia di Caserta, al via le celebrazioni vanvitelliane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni vanvitelliane sono un'iniziativa corale e collettiva. Vanvitelli, che ha disseminato la sua genialità sul territorio italiano, è patrimonio, materiale e immateriale, nazionale e, in tal senso, le iniziative a lui dedicate cingono in un unico programma eredità, paesaggio culturale e cooperazione. La Reggia di Caserta, senza dubbio, è Vanvitelli ma Vanvitelli non è esclusivamente la Reggia di Caserta. La sua grandezza merita oggi di essere riconosciuta come architetto prima pontificio e poi reale, ma soprattutto come professionista capace di gestire più cantieri contemporaneamente e di creare una tendenza di stile attraverso la sua cerchia di collaboratori. Il programma, che sarà ulteriormente integrato da iniziative in fase di definizione , prevede attività diffuse lungo lo Stivale. Il primo marzo, la data di inaugurazione delle celebrazioni, sarà segnato da un'apertura straordinaria serale del Museo con il nuovo allestimento permanente delle Sale vanvitelliane degli Appartamenti Reali. Già dal 28 febbraio, tuttavia, l'Università Federico II, organizzerà le "Giornate internazionali di studio di Storia dell'architettura Luigi Vanvitelli: il linguaggio e la tecnica"?. A seguire il comune di Caserta presenterà lo spettacolo "Astronomia al tempo di Vanvitelli" al Planetario di Caserta e "Vanvitelli alla corte vescovile", apertura straordinaria e visite guidate all'antico palazzo vescovile a Falciano di Caserta. Nella direzione di favorire i linguaggi dell'arte contemporanea, l'Ente di palazzo Castropignano prevede di realizzare una residenza di artisti finalizzata alla produzione di opere d'arte ispirate ai luoghi vanvitelliani e all'eredità del Maestro e allineerà ad essa una serie di iniziative; l'Università Vanvitelli terrà una serie di lezioni e seminari, una tavola rotonda sul tema "La memoria di Luigi Vanvitelli in Terra di lavoro: opere, funzioni e valorizzazione" a cura del Dipartimento di Lettere e Beni culturali. Lo stesso Ateneo dedicherà una maratona all'architetto con il progetto Running Vanvitelli e la Winter school "Patrimonio del futuro. Luigi Vanvitelli"; l'Università degli Studi Parthenope ha attivato per l'anno accademico 2022-23 un percorso formativo PCTO dal titolo: "L'Acquedotto Carolino, storia, architettura, ingegneria e ambiente" e sta progettando una Summer School sui temi dell'economia e dell'ingegneria, a partire dal caso dell'acquedotto carolino; alla Mole vanvitelliana di Ancona, sede del Museo statale Omero, si terrà il convegno internazionale di studi "Luigi Vanvitelli, il maestro e la sua eredità 1773-2023"; gli istituti scolastici della Campania saranno coinvolti in progetti di educazione al patrimonio; i territori di Caserta, Capua, Bucciano, Durazzano, Valle di Maddaloni, Sant'Agata de Goti, Aversa, Benevento, Napoli, Bacoli e Ercolano saranno interessati da iniziative realizzate da associazioni e operatori del terzo settore; ad Apricena, in provincia di Foggia, si terranno workshop e conferenze, con particolare riguardo al tema delle pietre utilizzate per la costruzione della Reggia; l'Archivio di Stato di Napoli, l'Accademia Nazionale di San Luca, la Direzione Regionale Musei delle Marche, Direzione Musei Statali Roma, Società di Storia Patria Terra di lavoro, Biblioteca Nazionale di Napoli organizzeranno un ciclo di mostre sui patrimoni documentari dei singoli istituti. Nel corso dell'anno delle celebrazioni, inoltre, ci sarà l'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi della grande Galleria della Reggia di Caserta con mostra "I luoghi di Vanvitelli in Italia. Eredità, fotografia e paesaggio" e campagna fotografica di Luciano Romano e Luciano d'Inverno. Chiuderà le celebrazioni, il primo marzo 2024 alla Reggia di Caserta, il convegno di studi "L'eredita del Maestro: la Reggia Di Caserta". (segue) (Ren)