Governo: Conticelli (Pd), riconoscimento giuridico feto è mancanza rispetto per donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il centro-destra l’unica vita che non merita rispetto è quella delle donne. E sulla pelle delle donne in particolare continua a portare avanti una vergognosa campagna di disinformazione che banalizza i temi legati alla salute riproduttiva e al diritto di autodeterminazione delle donne. Lo ha affermato in una nota stampa la capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Torino Nadia Conticelli, commentando la proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia. "La proposta di legge di Fratelli d’Italia, il partito della premier donna (sic!), sul riconoscimento giuridico del concepito è un insulto ai principi giuridici, ai diritti della genitorialità consapevole, ai diritti delle donne, e anche all’etica e alla morale - ha continuato Conticelli -. (segue) (Rpi)