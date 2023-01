Campania: Rubano (Fi), a Sant'Agata dei Goti vicenda agghiacciante. Vicinanza alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto a Sant'Agata de' Goti è a dir poco agghiacciante. Esprimo alla città e ai suoi cittadini la mia più totale vicinanza. Sto seguendo da vicino la vicenda e ho già sentito il prefetto, il sindaco Riccio e la consigliera comunale Fusco. Mi auguro che quanto prima sia ripristinata la situazione e che si ponga rimedio a questa catastrofe, che tocca i cuori di tante famiglie colpite nei loro affetti più cari. Se, come viene riportato, la zona era da tempo monitorata vogliamo chiarezza su quanto accaduto, perché scene macabre e irriverenti come queste non accadano mai più". Lo ha dichiarato in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, in merito al crollo nel cimitero, avvenuto oggi a Sant'Agata de' Goti. (Ren)