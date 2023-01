Camorra: Cangiano (FdI), Stato ancora una volta presente con arresto latitante del clan di Casalesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi lo Stato ha fatto sentire ancora una volta la sua presenza assicurando alla giustizia Gabriele Salvatore, latitante del clan dei Casalesi, arrestato dai carabinieri nel residence di Castel Volturno dove si nascondeva. Negli anni, grazie all'attività incessante da parte dei rappresentanti delle forze dell'ordine, il clan è stato letteralmente decimato. Un plauso di gratitudine e di ringraziamento va proprio alle donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno combattono per restituirci un Paese migliore. Non bisogna mai abbassare la guardia e occorre continuare a lavorare quotidianamente sul territorio per garantire sicurezza e legalità ai cittadini". Queste le parole del parlamentare casertano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano.(Ren)