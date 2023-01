Pomigliano: inaugurato il nuovo centro antidiscriminazione con Ciarambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ha presenziato stamane all’inaugurazione del Centro Antidiscriminazione di via Trieste a Pomigliano d’Arco. "L’inaugurazione dello Sportello per l'accoglienza e l'ascolto delle persone Lgbt+ vittime di discriminazione e di violenza, rappresenta un segnale di vicinanza, ascolto e partecipazione delle istituzioni tutte e delle associazioni nei confronti di chi combatte quotidianamente contro ogni forma di odio e di pregiudizio legato all'orientamento e all'identità sessuale, ed è un orgoglio per me che avvenga nella mia città. Il progetto - ha sottolineato la Ciarambino - nasce grazie ai fondi Unar, organismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma in questa stessa direzione va pure una legge regionale a mia firma, approvata nel 2020, che ha previsto l’istituzione di Sportelli Arcobaleno e Rifugi Arcobaleno in Campania per il sostegno e l'accoglienza delle vittime di violenza Lgbt, oltre che di sportelli di ascolto all’interno delle scuole, per creare una mentalità e una cultura aperta all’inclusione e al rispetto della diversità, coinvolgendo anche docenti e genitori". "Prossimo passo importante sarà l'attivazione dell'Osservatorio regionale contro la violenza Lgbt, pure previsto dalla mia legge, e per il quale spingerò il Consiglio regionale a fare presto", ha concluso la vicepresidente del Consiglio regionale. (Ren)