Campania: fino alle 8 di domani allerta meteo arancione poi gialla per l'intera giornata

- E' in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 8 di domani mattina l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania di livello Arancione su quasi tutto il territorio per temporali e l'allerta per venti molto forti e mare molto agitato con mareggiate, nevicate e gelate sull'intero territorio regionale. Dalle 8 di domani mattina, sabato 21 gennaio, invece, si passerà al Giallo su tutta la Regione ma attenzione al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania che ha valutato il permanere di un rischio residuo che potrà causa ancora frane, colate rapide di fango, caduta massi per la saturazione dei suoli e quindi anche in assenza di nuovi temporali. In dettaglio, a partire dalle 8 alle 23.59 di domani si prevedono ancora precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale. Ancora neve a quote superiori ai 400-500 metri con accumuli al suolo da deboli a puntualmente moderati e gelate prevalentemente a quote collinari. La Protezione Civile della Regione Campania ha richiamato i sindaci di tutti i comuni alla massima attenzione, anche in considerazione della situazione fortemente compromessa dalle precipitazioni di questi giorni e dell'allerta arancione attualmente in vigore. (Ren)