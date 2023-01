Calcio: inchiesta Juve, la Procura Federale chiede la penalizzazione di 9 punti in classifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove punti di penalizzazione nel campionato in corso, la riapertura del processo sportivo e varie richieste di inibizione. Sono quelle le principali richieste avanzate dalla Procura Federale sull'inchiesta Juve. Un avvio pesante per la società Bianconera quello del processo sportivo ripartito oggi nella Corte Federale d'Appello. Oltre alle penalizzazioni per la squadra, il procuratore Chiné ha chiesto l'inibizione di 20 mesi per Paratici, 16 per Agnelli, 12 per Nedved, Garimberti e Arrivabene e 10 mesi per Cherubini. Per le altre società calcistiche coinvolte, oltre a diverse inibizioni, sono previste soltanto ammende. (Rpi)