Stellantis: Fim-Cisl, trattativa prosegue con qualche difficoltà su professionalità e lavoro agile

- Proseguono le trattative tra i sindacati firmatari e Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari. Nella giornata di ieri e di oggi le sigle sindacali hanno incontrato Stellantis rispetto ai temi dello smart working e della professionalità. Per quanto riguarda il lavoro agile, i sindacati hanno messo sul tavolo la necessità di quantificare e riconoscere i costi sostenuti dal lavoratore per la prestazione svolta da remoto e per la mensa, l’utilizzo delle dotazioni, il diritto alla formazione professionale, i diritti sindacali, il diritto alla disconnessione con sistema informatico e il riconoscimento del lavoro straordinario laddove richiesto. Mentre sulla professionalità, le organizzazioni sindacali avevano chiesto l’introduzione di una nuova area professionale, aggiuntiva rispetto alle tre presenti oggi nel Ccsl, e la definizione di un sistema premiante sulla professionalità, misurato su criteri oggettivi. Per la Fim-Cisl, "pur avendo fatto qualche passo avanti, le disponibilità manifestate dall’azienda sui temi discussi in questi due giorni non sono ancora sufficienti a trovare un punto di compromesso conclusivo". La trattativa riprenderà il 6 e 7 febbraio. (Rpi)