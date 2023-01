Decreto Ischia: Patriarca (FI), è prima e puntuale risposta governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge 3 dicembre 2022, numero 186, "rappresenta una prima, immediata e puntuale risposta del governo all'evento catastrofico che il 26 novembre 2022 ha colpito l'isola di Ischia, provocando ingenti danni soprattutto nel Comune di Casamicciola. Una risposta che si basa sia sulle informazioni che abbiamo raccolto con una lunga serie di audizioni, che hanno visto protagonisti la struttura commissariale, autorità di bacino, amministratori locali, tecnici e quanti, a vario titolo, sono coinvolti nelle difficili fasi di ricostruzione e intervento post alluvione; e sia sulle urgenze indifferibili che, fin da subito, il Governo ha individuato per restituire operatività al tessuto economico e sociale dell'isola". Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula, a Montecitorio, nel corso della dichiarazione di voto, ieri, sul decreto Ischia. "È stato predisposto - ha proseguito la parlamentare - di dare attuazione all'utilizzo del Fondo regionale di protezione civile, avente un capitolo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per poter lavorare al potenziamento del sistema di protezione civile. A cui si sono aggiunti 20 milioni per la gestione dei fanghi e materiali inerti da colata e i 2 milioni e mezzo per il 2023 e i 5 milioni a decorrere dal 2024 per il rafforzamento dell'autorità di bacino dell'Appennino meridionale perché quando parliamo di prevenzione dobbiamo mettere le strutture in grado di lavorare. E la differenza tra la teoria e la pratica e le chiacchiere e i fatti. Misure esplicative che restituiscono la ratio del dl oggi in esame: intervenire subito impedendo la stratificazione delle criticità. Questo dl rappresenta la fase di avvio di un percorso che porterà al recupero della quotidianità, della messa in sicurezza del territorio e al rilancio di Ischia. La strategia messa in atto è una strategia convincente che restituirà ai cittadini la tranquillità e la sicurezza e ad Ischia il posto che le compete nello scenario turistico nazionale e internazionale". (Rin)