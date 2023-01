Musica: Antonio Onorato presenta a Napoli il suo nuovo album "Lokota Blues" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Onorato ha una carriera artistica trentennale nel mondo della musica. È uno dei pochi italiani ad aver tenuto un proprio concerto al Blue Note di New York, tempio storico del jazz internazionale. L'utilizzo della breath guitar e il fraseggio jazz "napoletano" lo rendono unico nel panorama musicale mondiale. Musicista eclettico, spazia dal jazz-rock, alla world music, fino alla composizione per orchestra. Studioso di etnomusicologia, la sua ricerca si basa sulla fusione degli stilemi armonico-melodici del linguaggio della musica napoletana con la musica afro-americana, medio-orientale e brasiliana che lo hanno portato ad individuare un linguaggio del tutto personale. Ambasciatore della cultura italiana all'estero, ha portato la propria musica "italiana" in tutto il mondo, suonando in Cile, Brasile, Stati Uniti, Messico, Angola, Uganda, Marocco, Tunisia, Iraq, Turchia, Inghilterra, Danimarca, Svizzera, Albania, Slovenia. "Lakota Blues" sarà disponibile dal 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali. (Ren)