Autonomia: Pedicini (Met), regalo di Meloni a Salvini per farne spot per la Lega

- "Un vertice tra ministri con l'autonomia differenziata data in pasto a Salvini e alla Lega perché la possano sbandierare in campagna elettorale per recuperare qualche briciolo del consenso perduto. Non si è parlato di servizi, nell'incontro convocato dalla Meloni con i ministri di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Non si è fatto alcun cenno alla coesione territoriale, alla sanità a due velocità, alla migrazione di giovani del Sud, né di quanto il nostro Paese rischi di essere sempre più spaccato in due, ma solo di come evitare che un progetto di legge federativo possa coesistere in una maggioranza di Governo già a pezzi. Il Mezzogiorno d'Italia sta per essere svenduto per un pugno di voti. Una riforma che potrebbe cambiare le sorti del Paese e del Meridione ridotta a uno spot elettorale nelle mani il Partito del Nord". Così l'europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini.(Ren)