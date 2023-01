Sanità: Nappi (Lega), anche medici in regime privato rilascino piano terapeutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A differenza di quanto avviene nella maggior parte delle regioni d'Italia, in Campania il piano terapeutico, con relativa prescrizione del farmaco, può essere rilasciato ai pazienti solo da medici ospedalieri, e non da specialisti in regime privato. A tal riguardo ho presentato apposita interrogazione per chiedere che venga messa fine a questa forma di discriminazione, che oltre ad innescare ulteriori disagi, anche economici, per i pazienti (che sono costretti a fare ricorso anche a consulenze ospedaliere con richiesta di altre visite specialistiche, sostenendo altre spese), rappresenta pure un ulteriore ingolfamento per il regolare funzionamento del sistema sanitario regionale, e si traduce nell'allungamento dei tempi di attesa per chi necessita di terapia". È quanto ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)