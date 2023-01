Acerra: dal consiglio comunale via libera allo stralcio delle cartelle fino a mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione comunale di Acerra ha approvato la delibera di giunta, portata in aula dalla maggioranza, che prevede lo stralcio parziale per le cartelle dell’Agenzia delle Entrate di importo fino a mille euro. Lo ha deciso oggi all’unanimità dei presenti il consiglio comunale di Acerra – 23 i voti a favore – recependo la legge di Bilancio del Governo che annulla, alla data del 31 marzo 2023, i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro. La delibera era già passata nella II Commissione Consiliare ‘Bilancio e Finanze’. “Con questo atto, dunque, il cittadino non dovrà corrispondere sanzioni ed interessi dovuti per le cartelle di tributi come la Tari e l’Imu e né gli interessi relativi alle multe per le violazioni del codice della strada”, ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico.(Ren)