Decreto Ischia: Bonelli (Avs), ci asterremo, governo non tutela territorio

- Questo decreto "per noi di Alleanza Verdi e Sinistra è l'esempio di come rincorriamo le emergenze in questo Paese, causate da un combinato disposto tra mala gestione del territorio ed eventi climatici estremi che si fanno sempre più frequenti e drammatici. Eventi estremi che provocano tanti danni, secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, in Italia tra il 1980 e il 2021 hanno generato un costo economico per la collettività di 75 miliardi di euro. Una cifra enorme. Ebbene, in Italia dal 2010 al 31 ottobre del 2022 si sono verificati 1.503 eventi estremi, con 780 comuni colpiti e 279 vittime. Solo nel 2022 ci sono stati 310 eventi e 29 morti, più 55 per cento rispetto al 2021. Ecco perché ho iniziato dicendo che rincorriamo l'emergenza, ma non pensiamo alla prevenzione che, tra l'altro, farebbe risparmiare l'80 percento delle risorse che noi utilizziamo per far fronte all'emergenza, per riparare i danni come stiamo facendo oggi". Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, durante la dichiarazione di voto finale sul decreto Ischia. "E' un atteggiamento assolutamente inaccettabile di chi non riesce ad avere cura non solo del territorio, ma cura di un Paese che dovrebbe essere non solo curato ma amato - ha aggiunto il parlamentare -. Un momento drammatico su tutti: quando il 3 novembre 2018 purtroppo morirono nove persone, una famiglia intera, a Casteldaccia, Palermo, quando un'alluvione travolse una villa. Purtroppo quella villa era stata costruita dentro l'alveo di un fiume, un fiume che si pensava che, visto che era in secca, vi si poteva tranquillamente costruire. Ma, mentre oggi il Paese sta capendo che c'è la necessità di dare una risposta immediata ai cambiamenti climatici, abbiamo un governo che ritiene che ci si debba occupare di queste questioni solo quando ci sono queste emergenze, e dimentica il piano di adattamento climatico, dimentica il piano energia e clima che sono strumenti fondamentali per contrastare il cambiamento climatico".