Trasporti: Nappi (Lega), De Gregorio vada a casa ma se ci vuole arrivare eviti di prendere mezzi Eav

- "La circolazione sulle Linee Flegree, in simbiotica adesione allo 'stile' Circumvesuviana, oggi si è interrotta a causa del solito convoglio in avaria. A chi si chiede come sia possibile che ogni giorno gli sventurati passeggeri di Eav debbano fare i conti con ritardi, disservizi e disagi, è possibile offrire una sola risposta: il totale fallimento gestionale degli attuali vertici dell'azienda di trasporto regionale. De Gregorio e i suoi vadano a casa. Mi permetto tuttavia di dare loro un consiglio: evitino di prendere i mezzi di Eav o saranno costretti ad arrivarci a piedi". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)