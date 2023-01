Scuola: Striano, iscrizioni in "Rocco Jemma" potranno essere effettuate regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per le classi dell'Infanzia della struttura Rocco Jemma potranno essere effettuate regolarmente", lo ha reso noto l'assessore all'Istruzione Maura Striano, d'intesa col presidente della Seconda Municipalità Roberto Marino. "La scuola sarà oggetto di intervento di ricostruzione per l'eliminazione di un elevato rischio sismico ma, sulla base di un confronto avvenuto con la dirigente scolastica, è stato deciso che le classi della scuola dell'infanzia statale Fava Gioia che utilizzavano parte della struttura Rocco Jemma saranno allocate negli spazi di pertinenza dello stesso IC Fava Gioia. Per l'utenza del nido Rocco Jemma, si stanno invece valutando alcune soluzioni possibili, tenendo conto della necessità di utilizzare spazi idonei sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla Asl competente, che saranno comunicate entro il fine settimana e comunque il prima possibile", ha concluso Striano.(ren)