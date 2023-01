Imprese: Istat, valore aggiunto unità locali diminuisce soprattutto al Centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il valore aggiunto prodotto dalle unità locali è in calo del 14,4 per cento nel Centro, del 10,5 per cento nel Mezzogiorno, del 9,5 per cento nel Nord-est e dell’8,9 per cento nel Nord-ovest. È quanto emerge da un report dell’Istat sui risultati economici delle imprese e delle multinazionali a livello territoriale per l’anno 2020. La contrazione colpisce in tutte le Regioni le unità locali che operano nell’Industria, nelle Costruzioni (esclusa la Campania che registra +1,2 per cento), nel Commercio e nei Servizi. In Toscana e Liguria le perdite maggiori. Nel Centro si riduce del 20 per cento il valore aggiunto per le multinazionali estere e del 12,4 per cento per quelle italiane. Nel Mezzogiorno la diminuzione è, rispettivamente, del 13 per cento e dell’8,1 per cento. Tra le città il calo è del 13,0 per cento a Roma e del 6,2 per cento a Milano. Le più colpite sono le unità locali di Venezia, Genova e Firenze. La quota di valore aggiunto nazionale – aggiunge Istat – prodotto dalle unità locali di Milano e Roma è del 15 per cento. Terza città è Torino con il 2 per cento del valore aggiunto nazionale. La quota di valore aggiunto prodotto dalle unità locali di grandi dimensioni è del 16,1 per cento. Il valore della produttività del lavoro delle multinazionali italiane nel Lazio è di 122 mila euro: è il più elevato tra le Regioni. (Rin)