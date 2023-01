Teatro: a Napoli da domani al Tram in scena "Paupaulò"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani la seconda parte di stagione al Teatro Tram di Napoli, in arrivo nella sala di via Port'Alba, da gennaio a maggio, 10 spettacoli. Sul palco le migliori compagnie indipendenti italiane, i classici riscritti, l'arte e la letteratura con 3 produzioni del Tram e 3 debutti assoluti. Tra le rappresentazioni in arrivo pièce come "Artemisia" e "Le Operette morali" e testi di August Strindberg, Euripide e Tiziano Scarpa. Il 2023 inizia con "Paupaulò", scritto e diretto da Pasquale Palma, volto noto della tv e del cabaret – è stato protagonista di diverse edizioni di "Made in Sud" - ma anche del teatro e del cinema. Con lui sul palco del Tram, dal 19 al 22 gennaio, Vincenzo Salzano. (ren)