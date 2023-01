Napoli: Cosenza, approvati prossimi lavori programmati dalla Conferenza permanente dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha comunicato che sono ripresi i lavori della Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico, dei mezzi di trasporto pubblico, delle attività di supporto legate ad eventi di particolare rilevanza, all'attivazione di cantieri, ovvero allo svolgersi di manifestazioni pubbliche e private sul territorio cittadino. La Conferenza ha lo scopo di fronteggiare i disagi conseguenti all'apertura dei cantieri stradali che interessano il territorio comunale e per meglio programmare le manifestazioni di carattere turistico-culturale che periodicamente si svolgono in ambito cittadino, valutandone l'impatto sulla viabilità e sul traffico. Attraverso la Conferenza Permanente si attivano e coordinano tutti i Servizi comunali coinvolti nelle attività connesse agli interventi ed alle iniziative programmate al fine di pianificare le relative procedure e le necessarie modifiche allo schema di circolazione esistente nell'area interessata dai lavori o da manifestazioni/eventi, garantendo al contempo la predisposizione di misure di controllo del rispetto del dispositivo alternativo previsto, l'installazione dell'opportuna segnaletica, nonché l'eventuale variazione del percorso del Trasporto pubblico di linea e non di linea, la rilocalizzazione dei parcheggi su strada riservati ai taxi e di quelli destinati ai veicoli privati.(ren)