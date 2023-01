Sanità: Schillaci, a breve gruppo lavoro su carenze organico e fenomeno “medici a gettone”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho condiviso l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro per affrontare il tema della carenza di organico e anche il fenomeno dei medici a gettone”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte ad evitare il ricorso sistematico ai cosiddetti "medici a gettone", al fine di garantire la continuità di cura e la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione. Su questo fenomeno e sull’eccessivo ricorso a contratti di appalto “ho allo studio un intervento straordinario e di urgenza. Ma il mio impegno prioritario - ha aggiunto - sarà volto a trovare le risorse necessarie per ottenere lo sblocco del turnover”. (Rin)