Sanità: Schillaci, carenza farmaci dipende anche da limitato ricorso a equivalenti

- Le difficoltà di approvvigionamento dei farmaci “non dipendono dalla carenza dei farmaci stessi, quanto ad uno limitato ricorso ai farmaci equivalenti, ampiamente disponibili sul mercato”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a garantire l'accesso ai medicinali sul territorio nazionale e a risolvere le difficoltà relative all'approvvigionamento dei farmaci. “Per rimediare a queste criticità - ha aggiunto - avvierò ogni iniziativa per promuovere la prescrizione del principio attivo, per diversificare la domanda dei farmaci”. Ad ogni modo, la carenza dei farmaci “non è un fatto nuovo ma un fenomeno che ricorre periodicamente: saranno assunte le decisioni per definire le azioni per una comunicazione appropriata e corretta e per garantire un adeguato approvvigionamento dei medicinali”. (Rin)