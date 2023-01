Sanità: Schillaci, contro carenza farmaci avvierò ricorso a galenici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla carenza di farmaci “è mia intenzione avviare il ricorso ai farmaci galenici”. A dirlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative urgenti volte a superare le attuali criticità relative all'approvvigionamento dei farmaci. I farmaci galenici preparati nel laboratorio della farmacia “rispondono alle esigenze terapeutiche del paziente garantendo la qualità del prodotto”, ha chiarito il ministro, aggiungendo che si adopererà “a promuovere le mappe delle farmacia che offrono servizi di allestimento di determinate formulazioni galeniche”. (Rin)