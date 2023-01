Sanità: Schillaci su carenze organico, interverremo anche su accesso università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ribadisco il mio impegno a trovare risorse necessarie per superare il blocco del turnover” in ambito sanitario e “a mettere in campo una strategia generale che riveda l’intero assetto relativo al reclutamento del personale con misure di carattere sistematico, anche intervenendo” in stretto contatto con il ministero competente “sul tema dell’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione”. Lo ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a superare le gravi criticità del sistema sanitario della regione Puglia, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e infermieristico. (Rin)