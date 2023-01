Qatar: De Magistris, perchè Manfredi lascia Cozzolino a coordinare Pnrr e denaro pubblico?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Corruzione: Qatargate, Panzeri parla, l'inchiesta si allarga, la corruzione dilaga, Cozzolino sta per perdere l'immunità, però Manfredi lo lascia a coordinare PNRR e denaro pubblico: ma non spiega perché. Ad ognuno la risposta." Così in un tweet Luigi de Magistris in merito alla vicenda del decreto sindacale che individua Andrea Cozzolino a capo della Cabina di regia per i fondi europei e Pnrr di Napoli e della Città Metropolitana. (ren)