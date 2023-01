Qatar: Pedicini (Greens/Efa), fuori veri colpevoli, si restituisca credibilità al Parlamento Europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le rivelazioni annunciate dal principale indagato nell'inchiesta Qatargate potrebbero finalmente allontanare, una volta per tutte, le nubi inquietanti che, ingiustamente, si sono addensate su tutto il Parlamento Europeo, minandone la credibilità. L'auspicio è che si faccia definitivamente luce, una volta per tutte, sull'intero sistema criminale e che vengano stanati tutti i suoi protagonisti. È il momento che la verità venga a galla, che non si faccia più di tutta l'erba un fascio e che la gente la smetta di pensare che i parlamentari europei siano tutti uguali e tutti corrotti. Chi ha commesso reati deve pagare, ma si restituisca dignità a chi non si è mai piegato e ha sempre lavorato tenendo la schiena dritta". Così il parlamentare europeo del gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, commentando le notizie diffuse dagli inquirenti sulla decisione di Antonio Panzeri di collaborare con la Procura federale belga. (ren)