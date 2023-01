Decreto Ischia: Caso (M5s), testo di debolezza disarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo provato a lavorare in modo collaborativo e con responsabilità, ma tutti gli emendamenti e gli odg sono stati rigettati. Anche quelli per la fondamentale messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. E così ci troviamo dinanzi ad un decreto che ha una debolezza di intervento disarmante, a stento il 10 per cento dei fondi che realmente servirebbero per affrontare l'immane tragedia che stanno vivendo i comuni di Casamicciola e Lacco Ameno". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Antonio Caso, intervenuto in Aula alla Camera per annunciare il voto di astensione del gruppo al decreto legge Ischia. "Il nostro approccio è stato improntato alla massima collaborazione, anche se non possiamo dimenticare che con le operazioni di ricerca dei dispersi ancora in corso, c'era chi in questo governo e nella maggioranza si lanciava in dichiarazioni sommarie gravissime facendo passare un'intera comunità di cittadini come fuorilegge. Ora che tornerò ad Ischia racconterò che le priorità di questa maggioranza sono state la misura 'salva calcio' ed i 'condoni fiscali' - ha aggiunto il parlamentare -. Racconterò a chi non ha più una casa o la sua attività che questo governo ha incredibilmente deciso di girarsi dall'altra parte". (Rin)