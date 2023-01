Decreto Ischia: Ruffino (Azione-Iv), poche risorse e troppi tentennamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo decreto "ci sono poche risorse e troppi tentennamenti. Manca la determinazione ad erogare sicurezza. Manca la poderosa azione che la messa in sicurezza dell'isola richiede e che chiedono gli stessi cittadini ischitani". Lo ha detto la deputata di Azione-Italia viva, Daniela Ruffino, annunciando in Aula alla Camera l'astensione del Terzo polo sul decreto Ischia. "Occorre - ha aggiunto - un forte e convinto impegno per avviare e concludere a breve l'attuazione di un piano di prevenzione e di gestione, che preveda la realizzazione non solo di interventi di tipo strutturale, e cioè di opere di consolidamento come la creazione di argini, briglie, vasche, ma anche di interventi non strutturali. Ad esempio l'aggiornamento dei piani per l'assestamento idrogeologico delle alluvioni, l'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, il monitoraggio del territorio - ha continuato la parlamentare -. Fondamentali sono anche i piani di protezione civile e le attività di manutenzione, non solo dei corsi d'acqua ma anche dei terreni presenti sui versanti. Nel decreto del governo mancano o comunque sono insufficienti misure a favore delle popolazioni colpite, come gli indennizzi a favore dei titolari di attività economiche. Mancano adeguati stanziamenti per il rifacimento delle spiagge. Manca, soprattutto, l'implementazione di misure sostenibili che tengano conto della fragilità del territorio. Occorre progettare un futuro per Ischia - ha concluso Ruffino - e bisogna farlo con responsabilità e programmazione. Non sono più ammissibili e accettabili provvedimenti tampone". (Rin)