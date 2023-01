Decreto Ischia: Simiani (Pd), prima condono, ora poche risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Ischia "uscito dal Consiglio dei ministri era un provvedimento vuoto, inutile e privo delle risorse necessarie per sostenere le popolazioni colpite e prevenire nuove tragedie; soltanto grazie al lavoro parlamentare del Pd sono stati recuperati 85 milioni di euro di cui 40 in quattro anni, comunque insufficienti, per cercare di dare le prime risposte concrete ai cittadini e garantire gli interventi emergenziali". Lo ha affermato Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente, intervenendo nell'Aula della Camera per annunciare l'astensione del gruppo del Pd al provvedimento. "Fratelli d'Italia - ha aggiunto il parlamentare - fu uno dei partiti che votò a favore, nella scorsa legislatura, al condono edilizio ad Ischia; oggi il governo Meloni insiste nel suo errore e nega all'isola le risorse necessarie per garantire lotta al dissesto idrogeologico e ripresa economica. Il Partito democratico continuerà la battaglia in Parlamento per assicurare alla popolazione un territorio sicuro e un tessuto sociale vivace e produttivo". (Rin)